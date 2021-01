Ta võtab selle ametikoha üle taanlaselt Henrik Normannilt, kes on olnud NIB president ja tegevjuht alates aprillist 2012 ning siirdub pensionile, teatas NIB.

André Küüsvek on praegu Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupanga (EBRD) Kesk-Aasia regiooni peadirektor. Tal on valdkonnas üle 25-aastane kogemus – EBRDs on ta töötanud erinevatel ametikohtadel rahvusvahelise rahanduse valdkonnas ning enne seda töötas ta juhtivates kommertspankades Eestis ja Saksamaal.