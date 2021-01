Suurfirmad jätavad Kapitooliumi rahutuste tõttu vabariiklased annetustest ilma

Vähemalt tosin USA suurettevõtet on teatanud, et katkestavad kampaaniapanuse neile poliitikutele, kes hääletasid Joe Bideni presidendivalimiste võidu vaidlustamise poolt, kirjutas BBC News. Annetused lõpetanud ettevõtete nimekirja kuuluvad teiste seas hotellihiiglane Marriott, Citibank ja suuremad tehnoloogiaettevõtted nagu Google.

Mitu firmat on teatanud, et jälgivad teraselt poliitikute edasist käitumist ja kui viha õhutamine lõpeb, võidakse oma rahakotirauad ka vabariiklaste jaoks taas avada. USA suurfirmad on seni väga heldelt toetanud nii demokraate kui vabariiklasi, kuid viie inimese surmaga lõppenud rahutused Washingtonis on pannud neid oma toetuspoliitikat ümber vaatama.