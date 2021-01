Räsitud turismiliidud nõuavad EASi toetusest kadunud 2 miljoni euro tagasipanekut

Ettevõtjad tundsid end narrituna

5. jaanuaril said aga nõustamisel käinud firmad EAS-ilt e-kirja, millest selgus, et majandus-ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) on vähendanud meetme summa 2,1 miljoni euroni. Ehk ettevõtted said kaks päeva enne taotlemise algust teada, et niigi väikest summat on vähendatud ligikaudu kaks korda ja seega toetust võiks saada vaid 10-15 ettevõtet.