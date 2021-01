Hiina võimud kimbutavad Alibaba asutajat

Kahe teemaga kursis oleva allika sõnul oli just president Xi Jinping see, kes langetas otsuse, et Ant Grupi IPO suhtes tuleb midagi ette võtta. «Ainult tema sai teha otsuse,» ütles üks allikas. «Mitte kellelgi teisel selleks voli ei olnud,» lisas ta.

«Direktiiv on ebatavaline ning karm,» kommenteeris majanduslehele California ülikooli Berkeley informatsioonikooli teadur Xiao Qiang. «Selline direktiiv on üsna sarnane poliitiliselt väga oluliste sündmustega, nagu näiteks Bo Xilai kohturaportid,» lisas ta. Bo Xilai on endine kõrge poliitik, kellele mõisteti korruptsioonisüüdistuse eest 2013. aastal eluaegne vanglakaristus.

«Jack Ma uurimine on seotud mõne Hiina kõige mõjukama poliitilise perekonnaga. Fakt, et seekord on tal probleemid Hiina riigiga, on ilmselt seotud poliitilise taustaga, mitte põhjustatud vaid sellest, et ta esines kõnega, mis võis tabada Xi või mõne teise parteiametniku närvi,» selgitas Xiao.

Hiina pitsitab erasektorit

Hiina viimaste aastakümnete mõjuvõimsaim liider Xi Jinping (pildil) soovib üha suuremat kontrolli riigi majanduse üle, mis tähendab ka suuremat kontrolli erineva suurusega eraettevõtete üle. Riigi valitsus saadab ettevõtetesse omad inimesed ning nõuab üha rohkem nende tegevuse vastavust riigi seatud eesmärkidele.

Mõningatel juhtudel on riik võtnud eraettevõtete üle täieliku kontrolli, kirjutab The Wall Street Journal. Majanduslehe sõnul on põhjuseks riigi võimuladviku üha süvenev veendumus, et eraettevõtlus, ehkki Hiina majanduskasvule oluline, on ette­arvamatu ning seda ei saa täielikult usaldada.

Arvamus, et plaanimajandus suudab paremini kompleksset majandust juhtida, muutus üha kindlamaks lõppenud aastal, kui Peking toetus majanduse taastamiseks pandeemiašokist valitsuse direktiividele.

President Xi tegi prioriteedid eriti selgelt teatavaks aasta viimastel kuudel. Septembris saatis kommunistlik partei era­ettevõtetele uued suunised, tuletades neile meelde, et nad peavad teenima riiki ning tegutsema partei juhtimisel.

Ettevõtjatele on valitsuse sõnum kohale jõudnud ning nad on hakanud end ümber orienteerima.

«Meil, väikeettevõtetel, pole muud valikut kui järgida parteid,» kurtis majanduslehele Jiangsu provintsis asuva kalafarmi omanik Li Jun. «Sellest hoolimata ei saa me valitsuse poliitikast mitte mingisugust kasu,» lisas ta. Li Jun pani oma mereandide töötlemise tehase kinni, sest ei saanud pangast laenu, mis on sealsetele eraettevõtetele pidev probleem, hoolimata asjaolust, et Peking on korduvalt kutsunud üles muutma laenu ettevõtetele kättesaadavamaks.

Ökonomistid nii Hiinas kui ka väljastpoolt kardavad, et president Xi poliitika pidurdab innovatsiooni, konkurentsi ning energiat. Senine majanduspoliitika, mis aitas e-kauban­dus­gigantidele nagu Alibaba, Tencent jt tõusta globaalseteks edulugudeks, paistab lõppevat. Analüütikute arvates on poliitika tagajärjeks see, et Hiina ettevõtted muutuvad vähem sarnaseks Ameerika omadega, mida kasvatavad turujõud ja mille kasv sõltub eratarbimisest ja -innovatsioonist.