5G liigub Eestisse: Tele2 lõi käed Nokiaga

Nokia hakkab Tele2ga 5G võrku ehitama nii telekomifirma emamaal Rootsis kui ka Baltikumis. Firma kinnitas, et loodav tehnika toetab nii 4G kui ka 5G-d ning toob kaasa võimsama internetikiiruse. Tele2 vihjas, et valis Nokia just tolle pilveteenuste pärast, mida on ka kavas 5G võrgus kasutada.