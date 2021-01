Kadri Simson: Eestis on toimetulek tähtsam kui kliimasoojenemine

Ja kuigi energeetikavoliniku portfellis on kõige olulisem roheline majandus, sest Green Deal ehk Euroopa roheline kokkulepe on Ursula von der Leyeni komisjoni tähtsaim eesmärk, ei ole kliima soojenemise teema eestlastele nii südameähedane ja oluline kui mujal Euroopas, sest eestlastel on pakilisemad mured ning globaalsete murede pärast eestlased nii palju südant ei valuta, tõdes Simson Lääne Elule antud intervjuus.

«Võibolla on meil teised pakilisemad mured, et globaalsete arengute pärast nii palju südant ei valutata. Me ei ela piirkonnas, kus möllaks lõputud metsatulekahjud või kus veetase hirmuäratavalt tõuseb. Aga kui elada mõnel väikesaarel, siis on ookeani veetaseme tõusu pärast kodu ohus ning kui elada Ameerikas Californias või Austraalias, siis on metsatulekahjud kõige tähtsam asi maailmas. Euroopas peab üheksa inimest kümnest kliima soojenemise vastu võitlemist tähtsaks,» rääkis Simson.

Aga miks see eestlastele tähtis ei ole?