UURING ⟩ Euroopa ettevõtjad on värbamise taastumise osas maailmas kõige pessimistlikumad

«Hirm on Euroopas võitu saanud ja majandus on siin rohkem lukku keeratud kui teistes maailmajagudes,» märkis Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. «Sageli muutuvad piirangud teevad tööandjad ettevaatlikuks ja seetõttu pole üllatav, et selles kvartalis märkimisväärset paranemist ei nähta. Aasia ja Ameerika on kriisist paremini taastumas ja rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks peavad eurooplased pingutama,» rääkis Kaldra lisades, et viirusest ja Brexitist räsitud Suurbritannia pessimism on eriti silmatorkav, nendest on maailmas hetkel veel pessimistlikum riik ainult Panama.