Töötukassa: reisikonsultandid on jäänud tööta, logopeede tuleb aga tikutulega taga otsida

Kaks korda aastas tehtavast uuringust selgus, et tervikuna on tööjõupuudus riigis vähenenud. «Võrreldes 2019. aasta sügisega vaatas vastu väga teistsugune pilt: neid valdkondi ja ameteid, kuhu töötajaid on seni olnud raske leida, on oluliselt vähemaks jäänud,» teatab töötukassa.