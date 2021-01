New Yorgi börs heidab siiski kolm Hiina telekomifirmat välja

Otsus puudutab ettevõtteid China Telecom, China Mobile ja China Unicom. Kõigepealt kuulutati firmade börsilt eemaldamise kava välja eelmisel nädalal, kuid esmaspäeval teatas börs, et see plaan tühistatakse. Ajalehe Financial Times allika järgi olevat põhjuseks olnud USA rahandusministeeriumilt saadud ebamäärased nõuanded.