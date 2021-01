Vitsur: muret tekitab tervishoiu kolmeprotsendine kallinemine aastaga

Oma kommentaaris BNS-ile tõi presidendi majandusnõunik möödunud aasta tarbijahinnaindeksist rääkides välja eelkõige selle, et aasta kestel COVID-19 tarbimist ja hindu otseselt kuigi palju ei mõjutanud – hinnad jäid stabiilseks.

«Kaudne mõju oli loomulikult suurem – eeskätt läbi energiakandjate ja energia odavnemise. Kuigi kütuste hinnad on alati väga volatiilsed olnud, siis seekord oli madala hinna püsimises oma osa ka viirusest tingitud majanduslangusel kogu maailmas,» märkis Vitsur.

Mulluste tarbijahindade puhul tõi majandusnõunik esile ka selle, et tarbimine COVID-19 tõttu enamiku aja jooksul eriliselt ei kannatanudki, sest vastasel juhul ei oleks tundlikud toiduainete hinnad saanud aastavõrdluses olla 2,1 protsendi võrra kallimad – see on tema sõnul arenenud maailmas üsna tavaline toiduainete hinna kallinemine. «Seda küll mingil määral tänu palgatoetustele,» tõdes Vitsur tarbimise stabiilsusest rääkides.