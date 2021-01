Tõnu Pekk fondide edukustasust: finantsinspektsioon tahtis selle ära keelata

Tuleva juht Tõnu Pekk meenutas, et edukustasu kui selline tekkis II samba fondidesse kaks aastat tagasi, kui käis ka fondide tasude alandamine. «Keegi mõtles välja geniaalse skeemi, et kui I sammas toodab rohkem kui II sammas, siis kui II sammas I sammast ületab, võiks saada edukustasu,» rääkis Pekk.

«See oli selline… tehtud-mõeldud. Juba tookord ütles finantsinspektsioon väga otse, et kuna maailma praktika ei ütle midagi head edukustasu kohta, siis fondide jaoks on osakuomanike jaoks parima tootluse tagamine hoolsuskohustuse osa ja seda peab tegema ilma edukustasuta,» meenutas Pekk. Toona viidati ka huvide konfliktile ja võimalikele ahvatlustele, mida see edukustasu endaga kaasa toob – näiteks võidakse hakata tasu saamiseks ülemääraselt riski võtma. «Ja ega toona ka peale paari ametniku keegi täpselt aru ei saanud, kuidas seda edukustasu ikkagi arvutatakse,» nentis Pekk.