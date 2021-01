Eesti Post laseb kaks juhti lahti

«Andre ja Kaida kutsuti Eesti Posti juhtima vastavalt pakiäri ja postiäri ning nad mõlemad on teinud ära muljetavaldava töö,» ütles Sten Soosaar. «Kaida juhtimisel on paranenud universaalse postiteenuse osutamine, automatiseerimiseks on kasutusele võetud reklaamikomplekteerimismasin ning stardijoonele jõudnud postiautomaatide pilootprojekt. Samuti väärib tunnustust töö perioodika kojukande läbirääkimistel, kus konflikti asemel on asutud otsima koostööd. Andre omakorda on ehitanud üles pakiäri lipulaeva, kus Omniva pakiautomaadid on saanud meie igapäevase elu osaks mitte ainult Eestis, vaid terves Baltikumis, kus Omniva on kujunenud üheks kõige kiiremini kasvavaks kaubamärgiks.»