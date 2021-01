Eestis tegutsev idufirma sai 78 miljoni dollarilise rahasüsti

Idufirma kaasasutaja on Guatemalast pärit Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli vilistlane Carlos Paniagua, kes on Glia tehnoloogiajuht. Ettevõttel on arenduskeskused New Yorgis, Tallinnas ja Tartus, töötamise registri andmetel pakub Glia Eestis tööd vähemalt poolesajale insenerile.