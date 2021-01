Kirjutamata sõnapaar võib maksta Tartu Ülikoolile 1,5 miljonit

«Ükski välispakkuja hankele ei registeerunud,» kirjutas ülikool ja lisas, et isegi, kui hankes oleks osalenud mõni teisest liikmesriigist pärit ettevõtja on äärmiselt ebatõenäoline, et ta oleks olnud suuteline tegema kohaliku ehitusettevõtjaga võrreldes madalama pakkumise.

Siruli ütles, et Euroopa Komisjon on erinevate vaidluste käigus pidanud vastama ka niisugusele argumendile aga vastus on ikka olnud ühesugune.

«See ei ole tegelikult nende jaoks asjakohane argument,» sõnas Siruli. «Nad kohaldavad sellist ranget lähenemist üle Euroopa Liidu.»

Rahandusministeeriumi audit ei tähenda siiski automaatselt, et Tartu Ülikoolil tuleks peatselt raha tagasi maksta. Konkreetse rahanõude peaks auditi põhjal kokku panema euroraha jagamise eest vastutav asutus, praegusel juhul riigi tugiteenuste keskus, kellel on otsusega aega märtsi lõpuni.

Iseenesest nõustub tugiteenuste keskus audiitorite järeldusega, et ülikool rikkus seadust. Samas märkis asutus auditit kommenteerides, et raha tagasinõudmine võib minna vastuollu põhiseadusega.

Nimelt hakati taoliste rikkumiste eest, nagu ülikool tegi, raha tagasi nõudma alles pärast 2018. aastat. Ükski seadus ei muutunud, lihtsalt Euroopa Komisjon saatis suunise, et seaduse rikkujaid tuleb rangemalt kohelda.

«Seetõttu oleks põhjendatud vaidlusaluse kvalifitseerimise tingimuse puhul rakendada finantskorrektsiooni üksnes nendele hangetele, mis on alustatud pärast 2018. aasta jaanuarikuud,» märkis riigi tugiteenuste keskus oma kirjas.

Siruli ütles, et tõenäoliselt ei päästa ka see argument. «Komisjoni lähenemine on olnud selline, mida nad ka meile soovitavad, et sellised asjad on kogu aeg keelatud olnud vastavalt riigihangete direktiivile.»