Üheksa sündmust ja trendi, mis hakkavad 2021. aastal juhtuma

Muidugi, eespool olev jutt kehtib eelkõige siis, kui ette manatav tulevik on tore, meile soodne. Ja samas… miks ta ei peakski seda olema? Positiivne ja negatiivne on vaid hinnangud meie endi peas, kirjutab coach ja koolitaja Raimo Ülavere oma blogis.

Niisiis. Kutsun kaasa kogema õnnehetki ning ennustama sündmusi ja trende, mis hakkavad 2021. aastal juhtuma.

1. Õnnelike inimeste arv kasvab

Üllatuslikult näeme sel aasta õnnelike inimeste arvu kasvu. Kusjuures paradoksaalselt on selles «süüdi» isolatsioon, piirangud, eraldatus. Kuidas nii? Eelkõige on see seotud nn valgekraede kaugtööga.

Eelmise aasta augustis avaldasid London Business Schooli teadlased uuringu, kuidas muutus kevadise eriolukorra ajal nn teadmustöötajate töö ja võrdlesid tulemusi 2013. aastal sama uuringu tulemustega. Tulemusena leidsid nad, et kodus töötamine kasvatas oluliselt tähelepanu nendele teemadele, mida inimesed pidasid töö mõttes tähtsaks. Kodus töötamine kasvatas ka oluliselt vastutust oma ajakasutuse üle. Tööga ja tööajaga seotud otsuste arv kasvas uuringu väitel 50%. Töö tähendus kasvas hüppeliselt ehk inimesed hakkasid omal tööl nägema suuremat väärtust kui enne. Nn tüütute, väsitavate tegevuste maht vähenes aga 27%-lt 12%-le.

Kuidas see on seotud õnne tundega? Vabadus teha ise valikuid, nende eest ka vastutada ning tähendus on kaasaja motivatsioonijuttude järgi kaks kaalukamat motivatsioonitegurit, mis loovad eeldused õnnehetkede kogemiseks. Ja see kõik ju jätkub veel sel aastal. Muuseas, kui keegi ikka veel arvab, et kaugtöö on mööduv trend, et see «läheb mööda», kui koroona taandub, siis ma kardan, et ta eksib. Rängalt. Sest paljud inimesed ei taha enam «ülemus seisab selja taga» kontori elu.

2. Õpetajaskond hakkab jõudsalt noorenema

Me hakkame sel aastal nägema esimesi märke õpetajaskonna noorenemisest. Üha rohkem inimesi tahab õppida õpetajaks, see on protsess, mis on kestnud juba mitu aastat. Eelmisel aastal esitati Tallinna ülikooli haridustöötajate õppekavadele kokku 1194 avaldust ehk 300 avaldust rohkem kui 2019. aastal. Tartu ülikoolis kasvas avalduste arv õpetajakoolituse õppekavadele paarisaja võrra, kokku esitati 2096 avaldust.

Kui eelmisel õppeaastal oli Eesti õpetajate keskmine vanus 48 aastat, mis on teiste riikidega võrreldes üks kõrgemaid, siis 2021/22 õppeaastal näeme tagasihoidliku stsenaariumi järgi vanuse kasvu seiskumist, optimistlikuma stsenaariumi järgi aga hakkab õpetajate keskmine vanus jõudsalt langema. Miks noored lähevad üha enam õpetajaks? Võime rääkida juba üsna arvestatavast ja kindlast sissetulekust ja õpetaja elukutse prestiižist ja veel mitmetest n.ö käega katsutavatest asjadest. Ent üks kaaukamaid tegureid on ehk… see töö on muutunud hirmus põnevaks.

3. Liitreaalsuse plahvatuslik levimine

Eriolukord, kaugtöö ja suurem eraldatus mõjub tehnoloogia arengule heas mõttes nagu doping. Sel aastal näeme tehnoloogia plahvatust eelkõige oma nutiekraanidelt. Ent erilise hoo saavad sisse igatsorti liitreaalsuse vahendid.