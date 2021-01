Audiitor selgitab: kuidas teha virtuaalset inventuuri?

Virtuaalseks inventuuriks tuleb nii audiitoril kui ettevõttel põhjalikult valmistuda, mistõttu on soovitatav inventuuri toimumise tingimused ja võimalikud riskikohad ja piirangud juba varem põhjalikult osapoolte vahel läbi rääkida. Virtuaalne inventuur sõltub väga suures osas tehnilisest lahendusest, seega on soovitatav enne inventuuri veenduda, et mõlemal osapoolel on olemas tehniline võimekus inventuuri edukaks läbiviimiseks – selleks tasub enne virtuaalse inventuuri toimumist läbi viia kontrollkõne, kus on kasutusel samad seadmed ning tarkvara, mida on plaanis kasutada ka inventuuril. Selleks, et audiitoril oleks võimalik omandada piisav ning asjakohane tõendusmaterjal varude olemasolu ning seisukorra kohta, ei tohi virtuaalse inventuuri protsess oluliselt erineda sellest, kui audiitor viibiks füüsiliselt ettevõttes kohapeal.