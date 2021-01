Küsimusele, kaua ta otsust kaalus, vastas Nõlvak, et aeg on suhteline ja tema soov oli 2020. aasta edukalt lõpetada ning koroonapandeemia raske aasta oligi ettevõtte üks edukamaid.

Nõlvaku sõnul ei ole Ülemiste Cityst mitte kunagi õige aeg ära minna, sest pidevalt on uued mõtted, plaanid ja arendused. Ka sellel aastal on uued eesmärgid ja palju projekte, mistõttu tundus just aasta algus õige aeg muutus teha. «Ega siin rahulikumat aega ei teki,» lausus Nõlvak.