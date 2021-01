Tehingunõustajad: nüüd alles läheb õigeks varajagamiseks!

«Üldiselt aga näeme, et ettevõtted jätkuvalt tahavad kasvada ning 2020. aasta ajutine turbulents ei ole nende plaane väga palju mõjutanud. Ka raha uute plaanide rahastamiseks on turul jätkuvalt olemas. Raha kaasamiseks on palju võimalusi ja hea meel on tõdeda, et ettevõtjad on neid avastama hakanud,» rääkis tehingunõustaja.

Eesti suurtehingute nimekiri Sven Pappi ei üllata. «Üsna ootuspärane oli arvata, et Covid-19 kriisis tehakse eelkõige tehinguid nende varadega, mille väärtust kriis väga ei mõjuta. Ootuspäraselt oli üks selliseid valdkondi investeeringud infrastruktuuri, näiteks Adveni juba toimunud müük ja meediaski vahendatud Fortum Baltikumi ja Poola varade müük,» ütles ekspert.

Kuigi tehinguhinnad jäävad tihtilugu saladuseks, ei usu tehingunõustajad, et ärimehed segasel aastal firmasid suurema allahindlusega kätte oleksid saanud. «Oleme näinud, et pandeemia ei ole toonud kaasa mingit kindlat allahindluse koefitsienti. Tehinguid on pigem tehtud tugevate firmadega, mille väärtust hinnati õiglaselt, ning teatud olukordades maksti ka preemiat. Tõsi, kui keegi planeeriks hotelliketi või reisikorraldaja ostu, siis lähenemine selle väärtuse hindamisele oleks aastatagusega võrreldes kindlasti muutunud,» arvas Kiisk.

Papp ütles, et allahindlust puudutavaid järeldusi teha oleks praegu ennatlik, aga tõenäoliselt tänu koroonale Eesti ärimehed Leedu reisikorraldajas Novaturases osaluse kätte said. «Eks aeg näitab, kas tegemist oli soodsa ja perspektiivika investeeringuga või mitte,» lisas ta.

Mis saab käesoleval aastal?

Tulevikust rääkides on Papp pigem ettevaatlik. «Tuleb olla nõus, et kartsime hullemat, aga siiani oleme pääsenud üle ootuste kergelt. See «üle ootuste hästi» kehtib muidugi eelkõige siis, kui saadud laene ei peakski tagasi maksma. Kui aga need tuleb tagasi maksta, siis võib-olla ei olegi pilt liiga ilus,» sõnas ta.

Seoses koroonakriisiga on üha enam hakatud rääkima sellest, et äkki tuleb üldse mingit sorti laenumoratoorium. «Ei saa välistada, et ka antud meetmete, eelkõige laenude osas on riigid ilmselt sunnitud tegema täiendavaid soodustusi, pikendama tagasimaksmise tähtaegu või isegi muutma tingimusi veelgi soodsamaks. Küünilisemad analüütikud on veendunud, et neid laene ei suudeta kunagi tagasi maksta ja riigid on sunnitud need suures ulatuses maha kirjutama,» rääkis Papp.

Olukorras, kus maailma riigid on olnud sunnitud koostama sadadesse miljarditesse eurodesse ulatuvaid majanduse päästemeetmeid, samal ajal kui elanikkond karantiini surutakse, on laenude tagasimaksmine pehmelt öeldes raskendatud.