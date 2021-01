Muhu väina regatt 2021 väisab Kõiguste sadamat ning loobub Haapsalust

Tänavu suvel 64. korda toimuva regati korraldajad on Kalevi jahtklubi ja Pärnu jahtklubi. Kalevi jahtklubi ülem Lauri Kurvits ütles, et regati marsruut otsustati täna ära ning selleks on Pärnu-Ruhnu-Kõiguste-Kärdla. Algselt ühe võimalusena arutluse all olnud Haapsalu sadamad jäid viimasel hetkel siiski kõrvale.