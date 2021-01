Kompensatsioon 5000 eurot, kui töö teeb inimese õnnetuks

Ettevõte kinnitab raportis, et nende eesmärk on luua õnnelikku töökeskkonda ning selleks kasutatakse erinevad tööriistu. Ettevõtte juhatuse esimehe Samu Hällforsi sõnul on töötajate heaolu tagamisel tarvis teada nende ootusi ning soove. Ka nn õnnelikkuse kompensatsioonigarantii mõte on, et töötajad oma muredest ning stressi tekitavatest teguritest tööl räägiksid ning koos oleks võimalik neile lahendused leida.