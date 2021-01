Laulasmaa spaa saab uue nime ja 10 miljoni suuruse investeeringu

Anna Elam nentis pressiteate vahendusel, et koostöö Hestiaga oli edukas, kuid omanikud soovisid spaahotelli opereerimist ise jätkata, et arendada Laulasmaa spaa seniseid tugevusi ning pakkuda uut heaolul põhinevat kontseptsiooni.

Elami sõnul kavatseb lõppenud aastal spaa arendamiseks asutatud LaSpa Group OÜ värskendada hotelli sisemust ja ka välimust, et see vastaks nende uuele kontseptsioonile. Spaa vastuvõtuala, koosolekuruumid, saunaala ja restoranid on juba renoveeritud, lõpetamisel on hoolitsuste keskuse renoveerimine.