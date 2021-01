Paadimootorid hakkavad mereveest mikroplasti välja filtreerima

Paadimootorites kasutatakse mootori jahutamiseks merevett, mida vastav pump pidevalt läbi mootori korpuse või soojusvahetite surub. Vee sissevõtuava ees olev rest või sõel peab kinni suurema prügi, kuid mikroplast läbib koos veega jahutussüsteemi, mistõttu on mikroplasti välja filtreerimine jahutusveest suhteliselt lihtne. Vastav filter on paigaldatud jahutusvee torustikku nii, et vesi jõuab filtrisse pärast mootoriploki läbimist ning enne merre tagasi suunamist.