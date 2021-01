Swedbank andis Ignitise aktsiale ostusoovituse

Swedbanki aktsiaanalüüsi juht Marek Randma kirjutas panga blogis, et Ignitis Grupi lähiaja peamiseks fookuseks on piirkonna süsinikujalajälje vähendamine ning Leedu energiasõltumatuse suurendamine.

Panga hinnangul on Ignitis Grupi eesmärkide saavutamiseks paika pandud plaan realistlik. «Grupp tegutseb võrguteenustes monopolina ning ka 63-protsendiline turuosa Leedu taastuvenergiatootmises lisab kindlust, et grupil on võimekus investeeringuid realiseerida,» täheldas Randma.

Analüütik tõi välja, et ettevõtte klientide elektrinõudluse ja grupi pakutava elektritoodangu vahe on peaaegu viis teravatt-tundi ning grupi bilanss on tugev, mistõttu on Ignitisel võimalus osaleda ka kasvaval Poola taastuvenergia turul ja võtta osa keskmise suurusega taastuvenergia projektidest.