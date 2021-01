Keskpangad prognoosivad: ülimadalad intressimäärad on tulnud selleks, et jääda

Bloombergi 90% maailma majandusest katva kvartaalse rahapoliitika ülevaate kohaselt ei plaani ükski suurem lääneriikide keskpank sellel aastal intressimäärasid tõsta. Hiina, India, Venemaa ning Mehhiko prognoosivad intressimäärade edasist langemist ka sellel aastal. Vaid Argentina ning Nigeeria plaanivad intressimäärasid tõsta.

Plaanidest võib järeldada, et keskpankurid tahavad olla veendunud, et majanduse taastumine on tõepoolest kindel, enne kui rahapoliitika karmistamist kaalumagi hakatakse.

Covid-19 pandeemia levikuga kaasnev ebakindlus koos kasvava tööpuuduse ning nõrga inflatsiooniga on peamised põhjused, miks keskpangad intressimäärade tõstmise peale ei mõtle. Ja nagu märgib Bloomberg, siis isegi juhul, kui inflatsioon sellel aastal taastub, vajutavad keskpangad selle suhtes silma kinni. Mida aga suurematelt keskpankadelt oodatakse?

USA keskpank

Bloombergi kvartaliülevaates tuuakse välja, et senine 0,25% tasemel keskne intressimäär jääb selliseks ka aasta lõpuks. USA keskpank ehk Föderaalreserv püüab aidata riigi majandusel räsivast koroonapandeemiast taastuda ning sestap ei ole neil survet gaasipedaali nõrgemalt vajutada. Ja kuigi keskpanga juht Jerome Powell kinnitab, et näeb tänu eeldavalt aasta keskpaigaks laialdaselt kättesaadavatele vaktsiinidele tunneli lõpus valgust, siis toonitab ta, et majanduse toetuse vähendamise ning rahapoliitika karmistamise plaani keskpangal ei ole.

Keskpankurid on andnud mõista, et intressimäärasid hoitakse nullilähedasel tasemel vähemalt 2023. aastani ning võlakirju ostetakse kuus vähemalt 120 miljardi dollari eest kuni tööhõive eesmärkide ning 2% inflatsiooni saavutamise suunas on tehtud «märkimisväärseid edusamme».

«Kasutame majanduse toetamiseks kõiki enda tööriistu seni, kuni see on vajalik ning töö on tehtud,» kinnitas Powell detsembris, mil Föderaalreserv võlakirjaostude mahtu suurendas.

Euroopa Keskpank

Euroopa Keskpanga (EKP) hoiustamise püsivõimaluse intressimäär ehk intress, mida pangad saavad keskpangas hoitavatelt üleööhoiustelt, on -0,5% ning prognooside kohaselt peaks see jääma samale tasemele kogu aastaks. EKP suurendas võlakirjaostude programmi mahtu detsembris 1,85 triljoni euroni ning pikendas programmi 2022. aasta märtsini. Nagu kirjutab Bloomberg, sai programmi 500 miljardi euro mahus suurendamine toetuse vaid sellepärast, et keskpanga presidendi Christine Lagarde’i sõnul ei ole kogu summat tarvis kindlasti ära kulutada.

Kas aga väiksemate ostudega hakkama saab, sõltub otseselt pandeemia arengutest. Ja kuigi vaktsineerimisega alustamine on muutnud majanduse väljavaated helgemaks, siis suurenevad nakatunute numbrid ning ning karmid piirangud Euroopa suurimas majanduses Saksamaal, ei luba lühiajalises perspektiivis suuri lootusi hellitada.

Analüütikud ning investorid ootavad ka Euroopa Keskpanga strateegia ülevaatamise tulemusi. Nimelt arutatakse keskpanga inflatsioonieesmärgi muutmist ning kliimamuutuste riskidega tegelemist ja otsuseid oodatakse pärast suvepuhkust.