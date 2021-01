Tuntud rõivaketi käive sai lõppenud aastal valusa hoobi

Detsembris langes grupi jaemüük 2019. aasta sama kuuga võrreldes 46,6 protsenti 13,7 miljonile eurole. Leedus on koroonapiirangute tõttu kõik grupi kauplused ajutiselt suletud alates 16. detsembrist, Lätis alates 19. detsembrist.

Grupil on praeguse seisuga 179 kauplust, millest 104 asuvad Leedus, 48 Lätis ja 27 Eestis. Kaupluste pindala on 92 600 ruutmeetrit, mida on 1,3 protsendi võrra vähem kui aasta tagasi.