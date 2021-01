Kui eelmisel sügisel lubati koroonapandeemias kõige rohkem kannatada saanud turismiettevõtjatele, et 7.jaanuaril avatava toetusmeetme maht on 4,1 miljonit eurot, siis nüüd, vaid loetud päevad enne avamist, otsustas ministeerium seda summat oluliselt vähendada. Ettevõtjates tekitab see otsus pahameelt, sest taotlemiseks on tulnud teha tõsist tööd, palgata professionaalseid abilisi ja kokkuvõttes on see olnud tühi töö.