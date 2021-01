GRAAFIK ⟩ Tallink kaotas mullu kuus miljonit reisijat

Nagu ka ettevõtte juht Paavo Nõgene selgitas, siis reisijate arvu suur kukkumine kedagi ei üllatanud. «Oleme globaalse pandeemia mõjudest meie ettevõttele ja tegevusele täiesti avatult rääkinud kogu aasta vältel,» selgitas Nõgene pressiteate vahendusel. «Arvestades seda, et piiride sulgemised ja reisipiirangud on olnud erinevate riikide vahel juba eelmise aasta märtsikuust, leevenedes vaid paariks suvekuuks, siis on meie ettevõte pandeemiatormi trotsinud nii hästi, kui antud olukorras vähegi võimalik,» lisas ta.