Graafikud ⟩ Harjumaa töötute arv ületas 25 000 piiri

Maakondadest on kõrgeim registreeritud töötuse määr endiselt Ida-Virumaal, kus see on 13,3 protsenti, töötuna on end seal kirja pannud 8089 inimest. Madalaim on registreeritud töötus aga Jõgevamaal 5,4 protsendiga, töötuna on maakonnas arvel 713 inimest.