Rahapesu andmebüroo alustas iseseisva asutusena

«RABi 2021. aasta eelarve ilma IT-valdkonna kuludeta on 3,1 miljonit eurot, seega asutuse eelarve kasvas võrreldes eelmise aastaga rohkem kui kaks korda,» ütles rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross. Ta lisas, et büroos on 32 ametikohta, alanud aastal kasvab see 47 ametikohani.