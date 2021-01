Lihtne strateegia tõi mullu 50 protsenti kasumit

Kui indeksisse investeerimine tundub liiga igav, saab alati oma indeksi kokku panna. Miks mitte maailma suurimatest ettevõtetest? Tänavu tegi Handelsblatt edetabeli maailma suurima turuväärtusega firmadest: sealt leiab terve hulga USA ettevõtteid, kuid sisse on sattunud ka hulk eksootilisi tegijaid. Peaaegu kõikide nende aktsiad tõusid üsna korralikult. Kui investor oleks neist kõikidest aasta alguses ühe aktsia ostnud, lõpetaks ta aasta tubli 50-protsendilise tootlusega*.

20 suurima ettevõtte eesotsa pääses tänavu Apple – mullu pidi ta Saudi Aramco järel teise koha sisse võtma, kuid tänavu on nad kohad vahetanud. Apple‘i turuväärtus on ületanud kahe triljoni dollari piiri. Viimase kvartaliaruande järgi on Apple‘il 38 miljardi dollari väärtuses vaba raha – sellega saab mitu head Eesti riigieelarvet kokku panna.