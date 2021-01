Tallinna börsi kõige uuem ettevõte saavutas detsembris rekordkäibe

Saunum Group ASi nõukogu esimees Andrus Vare ütles börsiteate vahendusel, et Saunum Primary kerise tellimuste arv on kasvutempos ning Harju Elekter Teletehnika AS kinnitas 2021. aasta esimeses kvartalis Primary keriste tootmismahuks 400 kerist. Lisaks täidavad Vare sõnul esimeses kvartalis Saunumi tellimusi ka Favor AS ja Kitman Thulema AS.