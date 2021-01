Aktsiaturud võtsid alanud aasta vastu tõusulainel

Jaapani aktsiad aga odavnesid pärast seda, kui peaminister Yoshihide Suga kinnitas, et valitsus kaalub Tokyos ja kolmes ümbritsevas prefektuuris viiruse leviku tõkestamiseks erakorralise olukorra väljakuulutamist. Jaapani Nikkei indeks langes 0,7 protsenti.

Euroopa investorid loodavad, et keskpangad jätkavad nn rahatrükki ja intressitasemed püsivad madalal. Samuti eeldatakse, et koroonaviiruse vaktsiinid aitavad massideni jõudes maailmamajandust elavdada, kuigi suur osa sellest optimismist on juba hinnas ja viirus ei näita endiselt taltumise märke.