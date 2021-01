China Mobile, China Telecom ja China Unicom Hong Kong kuuluvad kõik Hiina suuremate telekommunikatsioonifirmade hulka. Kauplemine nende aktsiatega New Yorgi börsil peatatakse esmaspäeval ja algab protsess nende turult eemaldamiseks, vahendas BBC.

Kõik kolm kontserni on sattunud Donald Trumpi valitsuse pahameele alla. Kuigi tegu on väga suurte ettevõtetega, on nende börsilt eemaldamine pigem sümboolse tähtsusega samm USA ja Hiina vahelises laiemas vastasseisus.