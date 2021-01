Bosek ühines Luminoriga ajal, mil pank liigub oma muutumisprotsessi kolmandasse etappi. Raasuke ise on öelnud, et see ajajärk vajab teistsuguseid kogemusi kui temal on, eriti just jaepanganduse ja digivõimekuse arendamise vallas, mistõttu oli tema meelest paras aeg teatepulk uuele juhile üle anda.