Nordica saab Regional Jeti ainuomanikuks

Eesti riikliku lennufirma Nordica juhatuse esimees Erki Urva ütles pressiteate vahendusel, et pikaks veninud läbirääkimised LOT-i 49‑protsendilise osaluse omandamiseks on nüüdseks lõppenud ja leping on saanud mõlema poole allkirjad.

«Olgugi et läbirääkimised kestsid väga kaua, olen kokkuleppega rahul ja oluline on ka see, et lahkuminek toimus igati sõbralikult, mis tagab meile jätkuva kommertskoostöö. Eesti lennufirma on nüüdsest 100‑protsendiline omanik oma tütarettevõttes Xfly, mis tegeleb lendude opereerimisega, ja see muudatus annab meile sõltumatuse langetada vajaduse korral ise kiireid otsuseid kriisist räsida saanud lennundusturu tingimustes,» ütles Urva.