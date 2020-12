Puidutoodete eksport tõi Eestisse üle 1,6 miljardi euro

«Vähenemine tuleneb osaliselt turu ebakindlusest põhjustatud hinnalangusest, eksporditavad kaubakogused ei ole oluliselt vähenenud,» rääkis Välja. «Koroonapandeemia on mõjutanud oluliselt valmis puitmajade eksporti, sest see on kahandanud müügivõimalusi välisturgudel. Samuti on olnud takistatud majade paigaldamine välisturugudel lõppklientide juures,» rääkis Välja.