Ülevaade ⟩ Valitsus kinnitas koroonaviiruse teise laine toetusmeetmed

«Tänavune aasta on olnud ettearvamatult raske kogu maailma jaoks,» nentis peaminister Jüri Ratas. «Eestis on koroonaviiruse teises laines saanud eriti kõvasti kannatada Harjumaa ja Ida-Virumaa inimesed ning ettevõtted. Hoidmaks ära meditsiinisüsteemi kokkuvarisemise riski, pidi valitsus kehtestama nendes maakondades ulatuslikud piirangud,» selgitas ta. «Selleks, et pakkuda riigi poolt kompensatsiooni äralangevatele sissetulekule, kinnitas valitsus täna toetusi kogumahus üle 30 miljoni euro. Need on suunatud nii turismi, majutuse, toitlustuse, kuid ka kultuuri, spordi ja haridusvaldkonna töötajatele. Samuti nägime toetuse ette neis valdkondades tegutsevatele füüsilisest isikust ettevõtjatele,» rääkis Ratas.

Peaminister lisab, et ühiselt saadakse raskest ajast üle. «Loodame, et juba lähiajal tänu vaktsineerimisele olukord stabiliseerub ja see aitab meil taastada oma tavapärast elu üle kogu Eesti.»

Töötukassa kaudu suunatakse Harjumaa ja Ida-Virumaa toetuseks üle 16 miljonit euro

Kompensatsiooni makstakse nendele Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on ajavahemikus 28. detsember – 17. jaanuar kehtivate ulatuslike piirangute tõttu tõsiselt häiritud.

Esitatud kava kohasel makstakse tööandjale kompensatsiooni nende töötajate eest, kelle töökoha asukoht on 22. detsembri seisuga töötamise registri kohaselt Harju või Ida-Viru maakonnas. Tööjõukulud kompenseeritakse tööandja novembrikuu palgakulu põhjal ning kompensatsioon kantakse tööandjate pangakontole. Ühtlasi ei tohi kompensatsiooni saavad ettevõtted ühe kuu jooksul alates toetuse saamisest töötajaid koondada.

Tööjõukulude kompensatsioon on ette nähtud majutus- ja toitlustusettevõtetele, spordiobjektidele, huvitegevusele ja täiendkoolitusele, kultuurile.

Kompensatsiooni makstakse ettevõtetele, kel ei ole riigi ees maksuvõlga või see on 22. detsembri seisuga ajatatud. Tööjõukulude kompensatsiooni maksimaalne summa tööandja kohta on 180 000 eurot.

Harjumaa ja Ida-Virumaa füüsilisest isikust ettevõtjate toetamiseks eraldatakse üle 800 000 euro

Valitsuse reservist eraldatakse sotsiaalministeeriumile 813 512 eurot, et toetada Ida-Virumaa ja Harjumaa füüsilisest isikust ettevõtjaid, kelle majandustegevus on valitsuse kehtestatud piirangute tõttu oluliselt häiritud.

Turismisektor saab 9 900 900 eurot

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu turismisektorile suunatav toetus on ligi 10 miljonit eurot. EAS kaudu suunatav toetus läheb majutusettevõtete, Tallinna vanalinnas tegutsevate toitlustusettevõtete, Eesti käsitöö- ja suveniiripoodide pidajate ning reisiettevõtete toetuseks. Toetuste suurus ettevõtte kohta on maksimaalselt 180 000 eurot. EAS avab toetusmeetmed 2021. aasta esimeses kvartalis pärast toetuse määruse kinnitamist ja riigiabi loa saamist Euroopa Komisjonilt.

Meetme rahastamiseks eraldab valitsus reservist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile 5 miljonit eurot.

Lisaks otsustas valitsus suunata 2020. aasta kevadel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetuseks eraldatud vahendite jääk 3 miljonit eurot täiendavalt turismiettevõtete toetamiseks.

Samuti suunatakse turismiettevõtete toetamiseks need 1,9 miljonit eurot, mis on jäänud üle valdkonna kevadisest abimeetmest.

Kultuuri ja sporti toetatakse 3 853 000 euroga

Valitsuse reservist eraldati kultuuriministeeriumile 3,7 miljonit eurot Harjumaa ja Ida-Virumaa kultuuriettevõtete toetamiseks. Abipaketi tingimused sarnanevad kevadisele kultuuri ja spordi kriisipaketile, kuid täpsed tingimused selguvad veel jaanuaris.

Lisaks saavad kultuurikorraldajad, kultuuri ja spordiettevõtted ning organisatsioonid pöörduda töötukassasse ja taotleda tööjõukulude kompenseerimist perioodi 28. detsember kuni 17. jaanuar eest.

Valitsuse reservist eraldatakse kultuuriministeeriumile täiendavalt 153 000 eurot, et kompenseerida 10. jaanuarini pikendatud piirangutest tulenevat kahju kultuuri ja spordivaldkonnale mujal Eestis.

Toetuste taotlusi menetleb eri valdkondades kas kultuuriministeerium, Eesti rahvakultuuri keskus, integratsiooni sihtasutus või spordikoolituse- ja teabe SA.

Haridus- ja noortevaldkonnale eraldatakse 2 741 000 eurot

Valitsuse reservist eraldati haridus- ja teadusministeeriumile 2,3 miljonit eurot Harjumaa ja Ida-Virumaa noorte erahuvihariduse ja –tegevuse pakkujate toetamiseks. Haridus- ja noortevaldkonna ettevõtjatele luuakse ka võimalus taotleda töötukassalt tööjõukulude kompenseerimist 28. detsembri kuni 17. jaanuari perioodi eest.

Kriisitoetus toetab erahuvihariduse ja – tegevuse pakkujaid üle Eesti ühekordselt 10 euroga iga õpilase kohta, kõige karmimate piirangutega Ida-Virumaal ja Harjumaal kuni 30 euroga õpilase kohta. Toetuse saamise aluseks on Eesti hariduse infosüsteemis toodud andmed õpilaste arvu kohta 10. novembri seisuga. Toetuse saamise soovi kinnitamiseks tuleb jaanuaris täita lihtne elektrooniline vorm. Erahuvitegevuse pakkujad saavad esitada toetuse saamiseks taotluse.