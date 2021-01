Norra läänerannikule läbi Stadi poolsaare rajatav tunnel vähendab laevadel vajadust pista rinda avamerel valitsevate mäslevate lainetega. Poolsaart ümbritsev piirkond on ohtlikuim lõik kogu Norra rannikul. Stadist lõunas asuv Kråkenesi majakas on kõige suurema aastase tormipäevade arvuga meteoroloogiajaam kogu riigis – tormi kätte võib seal jääda ligi sajal päeval aastas. Seepärast ongi sinna maailma esimest laevatatavat tunnelit soovitud rajada juba aastakümneid, kuid seni on jäänud projekt rahastamise puudumise tõttu toppama.