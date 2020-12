USA Minnesota osariigis alanud kohapüügihooaeg tõi järvedele ohtralt paate ja kalastajaid. Lisaks kalavetele on eelmistest talvedest tihedamat liikumist märgatud ka USA loodusparkides ja matkaradadel. Inimesed on varasemast rohkem looduses, kuna Covid-19 viiruse leviku tõttu on muud ajaveetmise võimalused vähenenud, teatas agentuur Zuma Wire.