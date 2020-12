Swedbank: finantsturgude tähtsaim teema tuleval aastal on kliima

«Jaanuar toob USAle uue presidendi. Joe Bideni poolt juhitav suurriik on lubanud taas ühineda Pariisi kliimaleppega ning investeerida roheenergiasse vähemalt kaks triljonit dollarit,» märkis Tanilas.

«Maailma suurim varahaldur BlackRock teatas hiljuti, et vaatab oma aktsiaindeksite kooseisu veelgi põhjalikumalt üle ning ei soovi sinna lisada ettevõtteid, kes ei järgi kokkulepitud kliimastandardeid,» lisas ta.

Tanilase sõnul rakendab sama poliitikat juba enamik suurematest pensionifondidest. Kõik see tähendab, et kliimaprobleeme eiravate firmade äri konkurentsivõime langeb, kasumlikkus satub surve alla ja nende aktsionäridel on üha keerulisem rõõmustada.