Äripäeva IT-juhi Toomas Jõgi sõnul oli tegemist ulatusliku ja suure rünnakuga, aga hetkel on veebide töökindlus taastatud.

Küberrünnakute tegija pole teada. Mandel tõi siiski välja, et need algasid pärast seda, kui Delovõje Vedomosti avaldas loo, et politsei uurib Ida-Viru krüptomiljonäride Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko asutatud firma tegevust. Ettevõtjad ise eitavad seost ettevõttega, millega investorid kaotasid kümneid tuhandeid eurosid.