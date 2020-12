Saaremaast ja Hiiumaast möödub Venemaa tuumakütusel polaarkaubalaev

Laevade automaatse identifitseerimissüsteemi AIS andmetel liigub Sevmorput Läänemere idaosas 12-sõlmelise kiirusega kirdesuunas ning peaks jõudma Peterburgi homme keskpäevaks. Sealtsamast viiendal oktoobril väljunud laev sai Atlandi ookeanil vigastada, kuid kuna enamus maailma sadamatest keeldub tuumareaktoriga laeva vastu võtmast, peab alus remondiks Peterburgi naasma. Laeva peamiseks tegevuspiirkonnaks on Põhja-Jäämeri, kuid kodusadama Murmanski laevaremonditehas ei ole hetkel valmis alust remondiks vastu võtma, kuna sealne ujuvdokk uppus kahe aasta eest ootamatult, teatas Helsingin Sanomat.

Laev oli teel Antarktikasse, et viia sealse Venemaa uurimisjaama Vostok laiendamiseks vajalikke ehitusmaterjale ja seadmeid, kuid ei jõudnud Angoolast kaugemale. Atlandil saadud vigastuse täpsemaid asjaolusid ei ole avaldatud, kuid Soome ajalehe andmetel võis laev kaotada ühe sõukruvi labadest. Pärast õnnetust kaotas laev juhitavuse ning hakkas kulgema mööda kummalist siksakitavat kurssi. Kuna tuumareaktoriga laeva sadamatesse ei lubatud, prooviti viga merel kõrvaldada, kuid ilmselt see ei õnnestunud. Venemaa allikate sõnul võidi merel proovida ühe laba kaotanud neljalabalist sõukruvi tasakaalustada veel ühe laba eemaldamisega, kuid soovitud tulemust ei saavutatud ning Sevmorput võttis kursi tagasi Läänemerele.

Sevmorput on seni ainus tuumaenergial liikuv kaubalaev, mis suudab iseseisvalt sõita kuni meetripaksuses jääs.

1988. aastal ehitatud tuumareaktoriga kaubalaev on 260 meetrit pikk ja 32 meetrit lai. Lisaks jäämurdevõimekusele on laeval 1324 TEU jagu ruumi konteineritele ning alus on võimeline võtma pardale ka väiksemaid laevu ja pargaseid. Viimaseid kasutatakse kaupade lastimiseks ja lossimiseks sadamates, kuhu tuumalaev kas sügavuse või muude piirangute tõttu sisse ei pääse. Kaldale pukseeritavate pargaste süsteemi saab kasutada ka kaupade lossimiseks polaaralade jääle.