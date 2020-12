Riiklik raudteefirma kaotas käivet, kaubamahud vähenevad

«Operailil ja meie tütarettevõtetel Operail Leasingul ja Operail Leasing Finlandil on rendile antud enam kui 2400 vagunit rahvusvahelise kaubaveo teenindamiseks,» lisas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu pressiteates, märkides, et prognoosib jätkuvalt selle ärisuuna kasvu.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning veeremi rent. Operail gruppi kuuluvad lisaks emaettevõttele AS Operail ka vagunirendi ettevõtted AS Operail Leasing ja Operail Leasing Finland Oy ning Soome raudteeveo ettevõte Operail Finland Oy.