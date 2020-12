Ettevõtjad: aastavahetusel on oodata ainult siseturiste

Pärnus paikneva Estonia Resort Hotel & Spa juhataja Andrus Haljas ütles TV3 saatele «Seitsmesed: Uudised», et Harjumaa ja Ida-Virumaa majutusasutustest läheb neil paremini. «Ei taha enda kolleegidele halba soovida. Neil, kes on pidanud oma uksed sulgema, on selgelt väga raske. Meil tuleb natukenegi käivet peale, kuigi kui võrrelda tänavust käivet eelmise aastaga, siis see on nagu öö ja päev.»

Haljase sõnul on aastavahetuseks Pärnusse tulemas aga ainult siseturistid. «Soomlastega on praktiliselt null. Ka lätlastega, kes on käinud aastalõppu spaades tähistamas, on null. Täna elame ainult siseturismi pealt, aga see ei asenda seda.»

Ka Saaremaal tegutseva Grand Spa Hoteli müügiassistent Kristjan Ader tõdeb, et konkureeritakse siseturisti nimel. «99 protsenti on meie enda külalised. Sekka on mõned inimesed Lätist ja Soomest, aga nende osakaal on minimaalne. Tulenevalt meie siseturismi olukorrast oleme pidanud väga palju korrigeerima hinda, et püsida konkurentsis.»

Samas nendib Ader, et agressiivset turunduskampaaniat aastavahetuse tähistajate meelitamiseks pole tehtud. «Valitsusega ei saa ka vastuollu minna. Kui valitsus ütleb, et puhake kodus, ei saa meie öelda: tulge meile külla.»