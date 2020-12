Koroonapandeemia ja selle pidurdamiseks kehtestatud piirangud on tekitanud maailmas palju segadust ning hukutanud nii mõnegi seni hiilanud ettevõtte. Loomulikult on aga pandeemia nii mõnegi inimese väga rikkaks teinud. Rikkaimate inimeste edetabelit koostav ajakiri Forbes luges sel aastal tervishoiusektoris kokku 50 uut miljardäri.

Mõistagi on hästi läinud neil, kes on seotud vaktsiinide tootmisega. Neist uutest miljardäridest rikkaim on Hiina suurima vaktsiinitootja Shenzhen Kangtai Biological Products tütarettevõtte Beijing Minhai Biotechnology Kanada kodanikust juht Yuan Liping. Naise varanduslik seis tegi järsu hüppe, kui ta tänavu juunis lahutas Shenzhen Kangtai juhatuse esimehest Du Weimenist ja Forbes hindab tema rikkust 4,4 miljardile dollarile (3,6 miljardit eurot).