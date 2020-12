Hüljatud veesõidukid teevad Soome omavalitsustele peavalu

Soome sadamalinnadele on hüljatud paadid probleemiks olnud juba aastakümneid ning head lahendust nendega tegelemiseks ei ole leitud. Ainuüksi Helsingi piirkonnas hüljatakse aastas 10-13 paati, kirjutas Venelehti. Soome transpordiameti mereteenuste osakonna juhataja Ari Maunula ütles lehele, et paate hüljatakse väga erinevatel põhjustel, tavalisemad on veesõiduki omaniku haigus, surm või majanduslikud põhjused. Suurem osa maha jäetud veesõidukitest on vanad kalapaadid ja väiksemad purjekad, kuid omanikuta on jäetud ka suuremaid ja kallimaid veesõidukeid.