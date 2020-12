Minister: Venemaa majandus kahaneb tänavu 3,8 protsenti

«Teise kvartali languse järel on majandus järkjärgult taastunud. Meie 2020. aasta SKT prognoos -3,8 protsenti on kooskõlas augustis prognoositud -3,9 protsendiga. Me oleme languse madalpunktist oodatust paremini taastunud. See on otseselt seotud kriisivastaste meetmetega, mida rahva ja äride toetuseks võeti,» ütles Rešetnikov.