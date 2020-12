Jahtklubide liidu uus juhtkond prognoosib tegusat 2021. purjetamisaastat

«Eesti Jahtklubide Liidu presidendina ja Kalevi Jahtklubi kommodoorina olen õnnelik selle üle, et igal aastal lisandub meile uusi jahte ja hulganisti inimesi, kes soovivad oma aega veeta purjetades. Meie spordikoolides ja jahtklubides on kevadel järjekord lastest, kes soovivad purjetama õppida ja täiskasvanutele mõeldud talvised väikelaevajuhi kursused on täis soovijaid. Tore on, et iga aasta lisab meile neid, kes on purjede all maakerale tiiru peale teinud ja neid, kes on mõnelt tiitlivõistluselt medaleid toonud. Purjetamine koos oma talvise venna jääpurjetamisega, on vaieldamatult Eesti läbi aegade edukaim spordiala,» kirjutas Vapper aastalõpupöördumises.

Vapper märkis, et kuigi Valdur Mikita arvates on eestlased metsarahvas, on eestlased tema meelest ka mererahvas, kukna vähe on maailmas riike, mille piirist sedavõrd suur osa oleks merepiir. «Me oleme mere ääres elanud sadu, isegi tuhandeid aastaid, meri on meid toitnud ja mõõtnud. Mere kaldale on kerkinud linnad ja külad. Merd mööda on veetud kaupu, seda kaudu on mindud ja tuldud, sealt on püütud kala. Merest on loodud laule, kirjutatud jutte ja luuletusi. Rahvas, kes elab mere kaldal, on rikas rahvas, ta oskab unistada, aga suudab püsida reaalsuses. Sellisele rahvale on tuttav mõõtmatus ja silmapiir, teadmine, et täna päikeseliselt sillerdav sile merepind võib homme olla tormine ja laintevahus. Ta teab ka seda, et vee all peituvad karid ja madalikud, millega merd mööda liikudes tuleb arvestada ja ka seda, et vastu tuult ei ole mõtet sülitada ning vett visata, küll saab aga vastu tuult loovida. Teadmine, et meri ei luba ennast narrida ja tõde, et alles merel selgub, mis masti mehega on tegu, on meil esivanemate tarkusest teada,» arutles Vapper, kellel on hea meel, et ometi ollakse tänapäeva Eestis valmis tegutsema nii, et eestlased saaksid ennast taas mererahvaks pidada.