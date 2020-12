Koroonapiiranguid karmistati lisaks Ida-Virumaale ja Harjumaal, kus nakatunute arv on jõuliselt tõusuteel. Restoranide jaoks tähendavad uued piirangud, et lubatud on üksnes toidu kaasamüük.

Reval Cafe grupi juht ja üks omanikke Rene Treifeldt nentis, et valitsuse piirangud tulid sellisel kujul üllatusena. «See tuli ootamatult,» tunnistas Treifeldt, kes ütles, et on viimased kaks tundi tegelenud sellega, et kahjusid vähendada.