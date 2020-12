Viljar Arakas: pikas perspektiivis on pandeemia väheoluline löökauk inimkonna arenguteel

Kui ühes ammuses ETV aastalõpu intervjuus küsiti Priit Aimlalt, et mille poolest jääb meelde lõppev aasta, vastas humorist ainult temale omase muhedusega: «Aasta jääb meelde eelkõige sellepoolest, et oli erakordselt pikk.»

Tõepoolest, lõppev aasta tundub minule kõige pikem senise kahekümne tegevjuhi tööaasta jooksul. Tagasivaates on suisa raske uskuda, et märtsis Euroopat haaranud pandeemia, mis suveks Balti riikides korraks vaibus, et sügisel naasta veel tugevama lainena, mahuks ühte aastasse, aga ometi nii see oli ja on. Kipume alati ületähtsustama olevikku, unustama minevikku ning alahindama tulevikku.

Olen veendunud, et käesoleva aasta pandeemia on pikemas perspektiivis vaid väheoluline löökauk inimkonna arenguteel, mis pikaajalist jälge ei jäta. Kuid samas nihestab piisaval määral igapäevast olmet – töötavasid, reisimist, majandusstruktuure ja indiviidi tasandil suhtumist sellesse, mis oluline, mis ebaoluline – mida saab muuta ja mille muutmine pole meie võimuses.

Kevadel selgus, et ettevõtted saavad siiski edukalt toimetada ka nii, kui kedagi kontoris ei viibi. Mida me aga teada ei saanud on see, kui kaua me teisi kolleege füüsiliselt nägemata suudaks töötada edukalt ja motiveeritult? Olenevalt tegevusalast ja indiviidist on vastused väga erinevad.

Olen veendunud, et kodus töötamine on tulnud selleks, et jääda, kuid selgelt see ei sobi kõigile. Eriti noortel, kes elavad keskmise suurusega korteris ja kellel on väikesed lapsed, on kodustöötamine suisa võimatu. Vanematele kolleegidele, kelle lapsed kodust juba välja kasvanud, on kodustöötamine meeldiv vaheldus pidevale kontorisaginale. Millised saavad olema kodustöötamise pikaajalised varjuküljed, saame näha minimaalselt viie aasta pärast.

Paljud inimesed ütlevad, et hommikune tööle sõitmine, ja õhtune koduteekond, on neile kui vaimne ümberhäälestus. Aga mis saab siis kui töö ja eraelu seguneb üheks 24/7 koduseinte vahel toimuvaks hübriideluks? Vaimse balansi hoidmine muutub paljudele, kuid mitte kõigile, vägagi keeruliseks.

Vaktsiiniteade oli inimkonna teadmiste triumf

Tänane kodustöötamise vaimustus meenutab osaliselt kunagist avatud kontori revolutsiooni. Eelduseks oli, et kui kolleegid on kogu aeg vahetult koos, siis sundimatutest vestlustest tekib palju uut teadmist ja mõtteid, mis lõpuks viivad uue ärieduni. Tulemused olid loodetust erinevad.

Oma ameti tõttu külastan ma tihti erinevaid bürooruume ja on silmaga nähtav reegel, et mida rohkem nõuab töö individuaalset süvenemist, seda ebasobivam on avatud kontor – kas me kujutaks ette avatud kontori stiilis advokaadibürood? Mitmed uuringud on näidanud, et avatud kontor tõi endaga kaasa tööalast eskapismi. Ettevõttesiseste e-kirjade maht kasvas hüppeliselt – töötajad ei tahtnud teisi omavahelise jutuajamisega segada, saates pigem e-kirju. Kuid kindlasti on ettevõtluse formaate/kultuure, kus avatud kontor on suureks plussiks – näitena omaaegne Michael Bloombergi avatud planeeringuga newsroom, mis kujunes avatud büroo etaloniks.